Госавтоинспекторы проверили школьные автобусы в Красногорске ко Дню знаний

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели школьные автобусы, которые со 2 сентября будут подвозить детей к образовательным организациям. Комиссия проверила исправность внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях, систем безопасности.

Накануне учебного года специалисты отделения технического надзора отдела Госавтоинспекции управления Министерства внутренних дел Красногорска осмотрели школьные автобусы. Вместе с ними технику инспектировали представители администрации округа, управления образования, министерства транспорта региона, управления регионального административно-транспортного контроля.

Специалисты проверили работу систем безопасности, исправность светового оборудования, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях. Комиссия осмотрела и условия, в которых содержатся автобусы, проверила договора на техническое обслуживание транспорта, наличие медицинского контроля водителей.

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