Госавтоинспекторы провели занятие с воспитанниками лагеря в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции вместе с представителями крупнейшего сервиса кикшеринга провели в пришкольном лагере занятие по безопасному поведению на дороге. Специалисты в игрой форме объяснили подрастающему поколению правила дорожного движения для пользователей средств индивидуальной мобильности.

Инструкторы кикшеринга рассказали, что по условиям сервиса прокат самокатов доступен только с 18 лет, а проезд более одного человека на них запрещен. Госавтоинспекторы рассмотрели самые главные ошибки при управлении электросамокатом, показали, как правильно начать и завершить поездку.

Родители детей, принимающие участие в мастер-классе, смогли проехать по полосе препятствий из конусов, чтобы закрепить полученные знания на практике.

Подводя итоги мероприятия, все участники сошлись в мнении, что подобное обучение играет важную роль в развитии культуры безопасных поездок. Подготовленные водители самокатов будут управлять своим электротранспортом безопасно и для себя, и для окружающих.