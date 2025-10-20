Госавтоинспекторы провели профилактические встречи с сотрудниками МФЦ в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели серию информационных бесед с работниками многофункционального центра. Цель таких встреч — напомнить людям о правилах безопасного поведения на дорогах и помочь уменьшить риск дорожно-транспортных происшествий.

Так, во время разговора автоинспекторы особо обращали внимание на уязвимость пешеходов как участников движения. Риск наездов на людей особенно возрастает в темное время суток, а с наступлением осенне-зимнего периода проблема обостряется из‑за сокращения светового дня и ухудшения видимости на дорогах.

Специалисты подчеркнули необходимость повышенной бдительности при пересечении проезжей части на участках с интенсивным городским движением. Они также напомнили о правильной тактике: двигаться только по обозначенным пешеходным переходам, внимательно наблюдать за обстановкой на дороге и не торопиться.

Особое значение уделили световозвращающим элементам. Инспекторы разъяснили, почему их важно использовать на одежде в темное время суток и при условиях слабой видимости: они заметно увеличивают шансы водителя заметить пешехода за несколько секунд до приближения.

Всем участникам мероприятия вручили информационные брошюры с рекомендациями по безопасному поведению на дорогах и световозвращающие ленты, которые можно закреплять на верхней одежде, рюкзаках и аксессуарах.