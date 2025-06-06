Госавтоинспекторы проведут в Химках рейды по безопасности дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Химки регулярно организуют профилактические мероприятия, чтобы напомнить жителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Во время рейдов с водителями и пешеходами проводят разъяснительные беседы.

Например, в рамках акции «Детское кресло» инспекторы напоминают автолюбителям о том, как важно перевозить юных пассажиров в детских креслах. Водителям раздают информационные листовки, а малышам — светоотражающие аксессуары, которые помогают им быть более заметными на дороге в темное время суток.

Во время рейда «Нетрезвый водитель» сотрудники дорожно-постовой службы вручают владельцам авто памятки с информацией о недопущении управления транспортным средством в нетрезвом виде. Полицейские также напоминают об ответственности за совершение подобного правонарушения.

Помимо этого, в Химках проводят акции «Безопасный двор», «Ремень безопасности», «Мото», «Операция СИМ» и другие профилактические мероприятия. Все это необходимо для обеспечения безопасности водителей, пассажиров и пешеходов. Подробности о профилактических мероприятиях можно узнать в телеграм-канале. Для родителей и их детей создали специальный чат для рассмотрения и решения вопросов детского дорожно-транспортного травматизма.