Госавтоинспекторы проведут рейд по проверке таксистов в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Профилактическое мероприятие «Такси» стартует в Одинцовском округе 6 июля 2026 года. Проверки направлены на снижение аварийности и усиление контроля за перевозками пассажиров.

Поводом для усиленных проверок стали нарушения, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Среди них — слабое знание ПДД, неисправное состояние автомобилей, а также случаи незаконного использования такси в противоправных целях.

Инспекторы проверят документы водителей, включая наличие действующего удостоверения и разрешений на перевозку пассажиров. Отдельное внимание уделят путевой документации, соблюдению режима труда и отдыха, а также законности пребывания и работы водителей на территории России.

Техническое состояние автомобилей также попадет под пристальный контроль. Проверят исправность транспорта, соответствие требованиям безопасности и готовность машин к перевозке пассажиров.