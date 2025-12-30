Госавтоинспекторы проведут профилактические рейды в Одинцове в зимние каникулы

Для обеспечения максимальной безопасности Госавтоинспекция Московской области усилила контроль соблюдения Правил дорожного движения в регионе. До 11 января во всех городских округах, в том числе в Одинцове, ежедневно проводят профилактические рейды и массовые проверки по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, и других нарушителей.

Статистика прошлых лет показывает, что главными факторами возникновения дорожно-транспортных происшествий во время новогодних праздников по-прежнему остаются превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и невнимательность пешеходов.

Управление Госавтоинспекции России по Московской области и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминают водителям и пешеходам о строгом соблюдении Правил дорожного движения в период каникул.