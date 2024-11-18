Инспекторы в Балашихе напомнили водителям правила безопасности на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи провели профилактическую акцию «Пропусти пешехода», направленную на разъяснение правил дорожного движения осенью. Автоинспекторы обратили внимание участников на резкие изменения погодных условий, которые могут значительно осложнить ситуацию на дороге.

В ходе акции инспекторы напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима при подъезде к пешеходным переходам, подчеркнув, что в осенне-зимний период тормозной путь автомобиля увеличивается. Полицейские также акцентировали внимание на важности предоставления преимущества движения пешеходам.

Участникам мероприятия были вручены памятки с рекомендациями по соблюдению правил безопасности на дороге, а также световозвращающие элементы, которые помогут повысить видимость пешеходов в темное время суток.

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