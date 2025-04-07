Госавтоинспекторы напомнили студентам в Одинцове правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского городского округа напомнили студентам колледжа о соблюдении правил дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности. Особое внимание акцентировали на том, что это средства повышенной опасности, передвигаться на них нужно так, чтобы не создавать помех другим людям.

Во время движения важно не отвлекаться на мобильные телефоны или другие гаджеты, сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно, соблюдать безопасную дистанцию до людей и любых объектов, использовать защитную экипировку и обязательно спешиваться перед тем, как выйти на пешеходный переход.

Сотрудники Госавтоинспекции показали студентам ролик о правилах дорожного движения и еще раз напомнили, что залог их безопасности на дороге — внимание, ответственность и неукоснительное соблюдение правил.

Еще одной темой разговора стало поступление в высшие образовательные организации России. Ребята узнали о специальностях и направлениях подготовки, по которым ведут прием на обучение ведомственные учебные учреждения, а также порядок зачисления в них.

В конце беседы ребятам вручили информационные брошюры по безопасному поведению на дороге.