Госавтоинспекторы напомнили пешеходам в Балашихе правила дорожного движения

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха прошла акция «Пешеход — СИМ», направленная на повышение безопасности на дорогах. Автоинспекторы провели беседы с детьми, родителями и пользователями средств индивидуальной мобильности, напомнив о правилах поведения на проезжей части.

Особое внимание уделили важности световозвращающих элементов, которые значительно повышают видимость пешеходов в темное время суток или в условиях плохой погоды. Пользователям СИМ напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и уважать других участников движения.

Каждый получил в подарок световозвращающие наклейки или браслеты, а также памятки с рекомендациями по безопасному поведению на дорогах.

Такие мероприятия стали доброй традицией в Балашихе. Регулярные акции помогают формировать культуру безопасного поведения на дорогах, вовлекая в процесс как детей, так и взрослых, и способствуют снижению аварийности в городе.