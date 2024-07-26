Госавтоинспекторы Мытищ провели рейды безопасности в дачных поселках и СНТ

Фото: Медиасток.рф

Сотрудники дорожной полиции Мытищ провели рейды в сельской местности. В условиях атмосферы дачного поселка, где часто теряется бдительность, полицейские напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

Мероприятия проходят в формате бесед. Госавтоинспекторы подчеркивают, что дороги в сельской местности могут представлять не меньшую опасность, чем городские, несмотря на низкий автомобильный трафик.

Участникам бесед напомнили о необходимости использования светоотражающих аксессуаров в темное время суток. Каждый участник мероприятия получил такой аксессуар в подарок, что стало символом бережного отношения к собственной безопасности.

Особое внимание уделили родителям и пожилым родственникам несовершеннолетних, которых призвали контролировать досуг детей и проводить с ними разъясняющие беседы о безопасном поведении на дороге.

Всем участникам мероприятий были вручены информационные буклеты и световозвращающие элементы, что поможет повысить уровень безопасности на дорогах в дачных районах.

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