Автоинспекторы в Лобне напомнили школьникам о пользе светоотражателей

Сотрудники Госавтоинспекции посетили спортивный клуб единоборств в Лобне, чтобы провести беседу о безопасности. Ребятам объяснили, как правильно использовать световозвращающие элементы, чтобы оставаться заметными на дороге в темное время суток.

Во время встречи инспекторы рассказали, куда лучше крепить фликеры, чтобы они были максимально видны водителям, и какой цвет выбрать для лучшей отражаемости. Также напомнили, что световозвращатели позволяют водителю заметить пешехода на расстоянии до четырехсот метров, что дает возможность избежать аварии.

В конце занятия юным спортсменам подарили световозвращающие наклейки. Госавтоинспекция подчеркивает, что половина смертельных наездов на пешеходов случается в темное время суток. Регулярное использование световозвращателей может спасти жизнь.

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