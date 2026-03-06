Госавтоинспекторы Ленинского округа поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД Ленинского городского округа устроили неожиданный сюрприз для автолюбительниц в городе Видное. Вместо обычной проверки документов инспекторы встречали женщин-водителей улыбками и букетами тюльпанов, желая им счастья и безопасных дорог.

Эта акция стала доброй традицией в округе. Автолюбительницы были приятно удивлены подаркам, а некоторые и вовсе не ожидали такого сюрприза. Местная жительница Евгения призналась, что ее редко останавливают инспекторы, а уж ради цветов — точно никогда.

Эта инициатива не оставила равнодушным ни одного водителя. Другая автоледи, Ирина Абрамова, поделилась, что давно мечтала о такой встрече с сотрудниками дорожной полиции. Пользуясь случаем, она пожелала всем девушкам быть внимательными на дороге, не нарушать правила и всегда улыбаться.