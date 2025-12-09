Госавтоинспекторы из Одинцова провели рейд «Засветись»

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Засветись». Главная цель — проинформировать жителей, чтобы они чаще носили световозвращающие элементы в темное время суток при нахождении вблизи дорог.

Особенно внимание уделили детям и подросткам: инспекторы объясняли правила безопасности и вручили в подарок световозвращающие аксессуары. Каждый браслет сопровождался короткой инструкцией о том, как правильно разместить элемент на одежде.

Стоит отметить, что в сумерках люди в темной одежде почти не различимы для водителя, особенно на ближнем расстоянии, когда видимость ограничена светом фар.Также без отражательных элементов водитель чаще всего замечает пешехода за очень короткий промежуток времени — порой всего за 25–50 метров. Это означает меньшую возможность вовремя остановиться и избежать дорожно-транспортного происшествия. Световозвращающие детали заметно улучшают видимость пешехода и дают автомобилисту больше времени на реакцию. Это помогает сохранять здоровье и жизнь граждан.