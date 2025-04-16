Госавтоинспекторы из Одинцова провели рейд на пешеходных переходах

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского городского округа совместно с представителями сообщества «Родительский патруль» провели вблизи нерегулируемых пешеходных переходов профилактическую акцию. Организаторы рейда напомнили детям и взрослым наиболее важные правила дорожного движения.
Организаторы рассказали собеседникам о том, как безопасно вести себя на улично-дорожной сети. Совместные дежурства прошли с участием Марианны Кристаллинской. Президент местной Общественной организации содействия повышению качества образования «Сообщество родителей Одинцовского городского округа» и автоинспекторы рекомендовали взрослым не оставлять на улице детей без присмотра и позаботиться о наличии световозвращающих элементов на верхней одежде малышей.
Сотрудники Госавтоинспекции планируют продолжать такие акции вблизи образовательных учреждений.
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