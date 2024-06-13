Госавтоинспекторы из Одинцова провели акцию «Россия — за безопасные дороги»

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа организовали акцию «Россия — за безопасные дороги!» в преддверии Дня России. Главная цель — напомнить о соблюдении правил при вождении и использовании необходимых аксессуаров.

Инспекторы поздравили водителей и пешеходов, вручили им тематические информационные брошюры, ленточки и световозвращающие брелоки с триколором, а также провели профилактические работы. Госавтоинспекция напомнила автомобилистам о необходимости обязательно пристегиваться ремнем безопасности, перевозить детей с использованием детских кресел и попросили соблюдать скоростной режим и быть вежливыми с другими участниками дорожного движения.

Пешеходам также напомнили, что важно оставаться внимательными при переходе проезжей части дороги и использовать на своей одежде световозвращающие аксессуары.

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