Госавтоинспекторы Балашихи напомнили школьникам правила поведения на дороге

В рамках информационно-профилактической акции «Внимание — дети!» полиция Подмосковья уделяет особое внимание обеспечению безопасности юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят занятия с детьми, обучая их правилам безопасного поведения на улицах, а также патрулируют пешеходные переходы возле образовательных учреждений.

Большую поддержку в этой работе оказывают представители движения «Родительский патруль» и другие общественные формирования. Также в регионе реализуются масштабные практикумы под названием «Экскурсия с Госавтоинспекцией», где юные участники дорожного движения изучают городскую инфраструктуру и отрабатывают алгоритм перехода проезжей части.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе помогали детям правильно переходить дорогу, а также проверяли, что маленькие пассажиры перевозятся с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Организаторы акции напомнили водителям о необходимости соблюдать правил дорожного движения при перевозке детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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