Госавтоинспекторов в Мытищах поздравили с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Годовщину со дня образования службы Госавтоинспекции в системе МВД России отпраздновали в Мытищах. Лучших сотрудников наградили грамотами и благодарственными письмами.

Госавтоинспекторов с профессиональным праздником поздравил начальник управления МВД России «Мытищинское», полковник полиции Ринат Халилов, полковник милиции в отставке Юрий Жигулин, заместитель главы городского округа Мытищи Кирилл Дунаев и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов. Они поблагодарили их за службу и за спокойствие на дорогах.

Лучшим автоинспекторам вручили почетные грамоты главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой и благодарности от совета депутатов.

Сегодня в отделе госавтоинспекции Мытищ служат 138 сотрудников. Возглавляет управление подполковник полиции Игорь Алексеев.

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