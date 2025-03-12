Городу Протвино в Серпухове присвоят звание «Населенный пункт воинской доблести»

В Серпухове прошло внеочередное заседание Совета депутатов. Было принято решение присвоить ветеранам Великой Отечественной войны звание «Почетный гражданин», а городу Протвино, деревням Большое Грызлово и Шатово, селу Липицы — статус «Населенный пункт воинской доблести».
В январе на заседании организационного комитета «Победа» президент России Владимир Путин поддержал инициативу присвоить ныне живущим участникам Великой Отечественной войны звание «Почетный гражданин». В преддверии 80-летия Победы его получат все ветераны в Серпухове.
Депутаты на внеочередном заседании также рассмотрели обращение к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с ходатайством о присвоении почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» городу Протвино, селу Липицы и деревням Большое Грызлово и Шатово. Инициативу направили Серпуховская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также Общественная палата. Обсуждение прошло в электронном виде. Народные избранники проголосовали за поддержку обращения единогласно.
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