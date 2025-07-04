Городскую плотину капитально отремонтируют в Волоколамске к концу 2025 года

Строительно-монтажные работы стартовали на плотине на реке Городня с целью укрепления берега и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. На объекте побывала с проверкой глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Специалисты уже закончили демонтаж ограждений и железобетонных блоков плотины и приступили к ее восстановлению. Это один из ключевых этапов ремонта, обеспечивающий контроль уровня воды в водоеме. Укрепление основания сооружения и ремонт гидроизоляции позволит предотвратить разрушение конструкции и продлить срок эксплуатации на много лет.

Наталья Козлова подчеркнула, что строительная площадка является зоной повышенного риска, где ведутся работы с тяжелой техникой и используются опасные материалы.

«Сейчас проход к плотине перекрыт. Несмотря на это, многие все равно пытаются сюда пройти, игнорируя предупреждающие знаки и ограждения. Я настоятельно прошу этого не делать, так как это небезопасно», — сказала руководитель муниципалитета.

Капитальный ремонт плотины планируют закончить к концу текущего года.