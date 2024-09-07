Городскую Доску почета обновили и открыли в Красногорске

Обновленную Доску почета открыли в Красногорске. На ней разместили портреты уважаемых, почетных и заслуженных жителей города.

Доску почета обновили к 92-летию Красногорска. По традиции на ней разместили 30 имен и фотографий людей труда, таким образом отмечая их достижения в самых разных направлениях.

Здесь есть портреты Защитников Отечества и работников силовых ведомств, волонтеров, врачей, учителей, представителей сфер ЖКХ, экономики, социальной сферы, культуры, спорта, благочиния.

«Благодарю каждого из вас за тот вклад, который вы вносите в процветание Красногорска. Вы — наша гордость и неотъемлемая часть истории округа, что пишется в настоящем, закладывая вершины будущего», — прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

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