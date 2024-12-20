Городскую библиотеку № 1 в Воскресенске открыли после ремонта

Жителей городского округа приглашают посетить обновленное учреждение культуры. Там можно не только выбрать интересную книгу, но и поучаствовать в различных познавательных мероприятиях.

После ремонта библиотека стала более комфортной и современной. Специалисты выполнили все необходимые общестроительные работы, а также заменили системы электроснабжения и отопления. Благодаря активности жителей Воскресенска в рамках инициативного бюджетирования и поддержке депутата Московской областной думы Екатерины Лобышевой в помещениях появились новые стулья.

Читателями библиотеки являются более трех тысяч жителей муниципалитета. Книжный фонд учреждения составляет более 25 тысяч изданий. В помещениях работают многочисленные клубы и кружки для людей самого разного возраста: шахматный клуб «Стратегия», студия творчества «Мастерок», клуб любителей настольных игр «Твой ход», студия изобразительного искусства Artzona, клуб по программированию и моделированию «Роббоклуб» и другие. Участники проекта «Активное долголетие» посещают студию декоративно-прикладного искусства.

В библиотеке регулярно проводится множество культурных, познавательных и развлекательных мероприятий.