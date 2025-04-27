Городскому хозяйству в Химках передадут 40 машин коммунальной техники

В Химках прошло заседание Совета депутатов с участием представителя Мособлдумы Владислава Мирзонова. Всего на встрече рассмотрели 17 вопросов, в том числе проголосовали за передачу 40 машин спецтехники на баланс «Объединенного городского хозяйства».

По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, речь идет о технике, которая предназначена для очистки и уборки улиц, а также общественных пространств Химок.

«Эти машины передадим в распоряжение муниципального учреждения „Объединенное городское хозяйство“», — добавил народный избранник.

Помимо этого, на заседании решили выделить сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций Московской области новое модульное здание пожарного депо в поселке Лунево. Также на встрече рассмотрели отчет Контрольно-счетной палаты за 2024 год.

Как отметил Сергей Малиновский, главная задача депутатов — реализация социальной политики для повышения уровня жизни и благополучия жителей Химок.