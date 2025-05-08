Городской забег к 80-летию Великой Победы прошел в Жуковском

В Жуковском в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне провели беговой турнир, участниками которого стали 220 человек. По улицам города пробежали как легкоатлеты-любители, так и профессиональные спортсмены.

Как рассказал глава Жуковского Борис Аубакиров, бегуны двигались по улицам Маяковского, Фрунзе, Чаплыгина и Пушкина.

«С большой радостью дал старт забегу. Спасибо всем, кто принял участие в турнире», — поблагодарил участников руководитель муниципалитета.

Победителям и призерам спортивного события вручили кубки, медали и подарки.

Лучшим по итогам состязания стал Алексей Петлин, второе место занял Сергей Шевченко, а третье досталось Ивану Вдовину. Среди женщин лидировала Ирина Шевченко, второй прибежала Софья Суворова, а третьей — Олеся Сорокина.

В числе любителей победу одержали Егор Новгородцев и Оксана Полуэктова. Второе место завоевали Сергей Ежов и Виктория Игнатова, а третье досталось Ивану Паутову и Елене Плехановой.