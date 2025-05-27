Городской турнир по спортивному туризму прошел в парке Толстого в Химках

В городских состязаниях по спортивному туризму, которые провели в парке Толстого в Химках, приняли участие около 200 человек из 13 школ. Для успешного прохождения дистанций ребята использовали карты местности и свои навыки ориентирования.

Участники находили в парке контрольные пункты и преодолевали технические этапы: спуск, подъем, переправу по бревну, параллельные перила и другие. В зависимости от возраста спортсмены проходили по одному из двух маршрутов, отличающихся сложностью. Участие в турнире приняли дети от восьми до 15 лет.

«Мне 12 лет, и я занимаюсь туризмом уже три года. Мне очень нравится этот спорт, он очень необычный. Во время тренировок мы учимся новому, совершенствуем свои навыки. Могу с уверенностью сказать, что этот спорт мне подходит», — поделился участник соревнований Эмиль.

Отметим, в городском округе Химки регулярно проводят турниры и эстафеты. Спортсмены участвуют в состязаниях и конкурсах всероссийского и международного уровня.