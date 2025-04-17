Городской турнир по смешанному волейболу прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошел финал по смешанному волейболу в рамках Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры». В нем приняли участие 10 команд 2010–2011 годов рождения.

Финал состоялся в спортивном зале лицея № 2. Каждая команда состояла из трех юношей и трех девушек. В финале боролись сборные гимназии, лицея № 2, Рахмановской школы и лицея в Электрогорске.

Ребята из гимназии завоевали золото, второе место заняла команда Рахмановской школы, а третье — лицей в Электрогорске.

Все финалисты получили подарки и призы, а также незабываемые впечатления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.