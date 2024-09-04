Городской турнир по самбо прошел в Воскресенске

Депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева приехала на турнир поддержать спортсменов. Участники сразились на татами, отработали ловкость и силу, а также приняли участие в мастер-классе, направленном на популяризацию боевого искусства.

«В Воскресенске на постоянной основе организуются тренировки и турниры по самбо, преследуя две основные цели: совершенствовать навыки наших спортсменов и популяризировать спорт среди молодежи. Считаю, что самбо — это не только физическая активность, но и образ жизни, который может принести пользу молодым людям. Поэтому мы стремимся вдохновить их на занятия спортом, отвлекая от сидячего образа жизни и чрезмерного использования гаджетов», — поделилась Екатерина Лобышева.

Отметим, проект «За самбо» позволяет детям получать соревновательный опыт и приобщаться к спорту. Благодаря инициативе ребята становятся сильнее и увереннее в себе.

В конце турнира партийцы «Единой России» наградили юных самбистов дипломами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».