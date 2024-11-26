Городской турнир по настольным играм для участников с ОВЗ прошел в Балашихе

В Ледовом дворце «Арена Балашиха» состоялся турнир по настольным играм, приуроченный к Декаде инвалидов. Соревнования «Мир игр» собрали около 30 участников с ограниченными возможностями здоровья и прошли при поддержке партии «Единая Россия».

Турнир открыл директор спортивного комплекса «Союз» и депутат горсовета Балашихи Антон Орешков.

«Эти игры мы проводим в преддверии Международного дня инвалидов, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли встречаться, демонстрировать свои умения в различных состязаниях и, конечно, общаться», — отметил он.

Игроки состязались в нескольких видах настольных игр, включая джакколо, шаффлборд, дартс и корнхол. Многие уже имели опыт участия в подобных турнирах. Одним из игроков стала 67-летняя Валентина Колмыкова из Балашихи, которая получила травму позвоночника 53 года назад. Сейчас она работает инструктором по адаптивной физкультуре. Валентина заняла второе место в двух дисциплинах: джакколо и корнхоле.

Призером в корнхоле стал 49-летний Михаил Платонов из Долгопрудного, который живет с рассеянным склерозом. Несмотря на диагноз, он ведет активный образ жизни и работает руководителем проекта в строительной компании. Михаил активно участвует в организации соревнований и обучает людей с ограниченными возможностями здоровья управлять колясками.

Всероссийское общество инвалидов, созданное 17 августа 1988 года, включает пять миллионов человек и более 24 тысяч первичных организаций. Оно активно содействует инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей, защищает их интересы и помогает интеграции в современное общество.

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