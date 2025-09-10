Городской турнир по настольному теннису прошел в Электрогорске

Праздник спорта провели в комплексе «Сокол» в Электрогорске. На нем определили лучшего в настольном теннисе.

Поучаствовать могли все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Победители и призеры получили подарки.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Единый Электрогорск». Его совместно организовали спортивная школа «Вымпел», сообщество «Активное Долголетие» и отделением Всероссийского общества инвалидов Электрогорска.

«Все причастные создали ту самую непередаваемую атмосферу праздника! Отдельный овации нашим чемпионам и призерам. Такие события делают наш город особенным — местом, где нет границ, а есть одно большое и сильное сообщество! Это только первый турнир, и мы обещаем: будет еще круче! Ждите продолжения!» — сказал один из участников городского турнира Андрей Корж.