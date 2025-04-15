Городской турнир по фехтованию и патриотическая лекция прошли в Химках

Юные шпажисты из Химок сразились за звание лучшего на турнире, который провели в школе № 29. Соревнования посвятили многократному призеру и победителю чемпионатов Советского Союза и ветерану Великой Отечественной войны Льву Сайчуку.

Начались состязания с лекции, на которой участникам рассказали о спортивных достижениях Льва Сайчука и его самоотверженном героизме в годы Великой Отечественной войны. Ребята узнали, что за боевые заслуги его удостоили почетных орденов и медалей.

Спортивное мероприятие провели в рамках программы, главная цель которой воспитать у подрастающего поколения чувство любви к Родине и желание сохранить историю и традиции страны.

«Подобные встречи формируют у школьников понимание важности служения Родине, любви к России и ответственности за будущее страны», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.