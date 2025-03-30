Городской субботник прошел в Старых Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе прошел традиционный городской субботник. Жители Старых Химок и микрорайона Левобережный прибрались на четырех локациях.

Жители прибрались на улицах Нахимова, Кирова, Мичурина и Ленинском проспекте. Они очистили прогулочные зоны от мусора, убрали сухую траву и благоустроили дворы. Перчатки, мешки, грабли и лопаты им выдали на месте.

«Химки — это родной город. Мы любим, когда он красивый и удобный для проживания. Для этого и выходим на наши субботники. Мы хотим, что у нас было хорошо и чисто. Призываем всех присоединиться к нам», — поделился директор МФЦ Химок Юрий Мартынов.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Субботник объединил горожан разных возрастов. Благодаря совместным усилиям удалось навести порядок на городских улицах.

Отметим, старт городским субботникам дала глава городского округа Елена Землякова. Первыми к масштабной инициативе присоединились градообразующие предприятия и предприниматели, которые навели порядок на Барашкинском пруду, улицах Ленинградская, Репина и Коммунальном проезде.

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