Городской субботник прошел в Старых Химках

Жители прибрались на улицах Нахимова, Кирова, Мичурина и Ленинском проспекте. Они очистили прогулочные зоны от мусора, убрали сухую траву и благоустроили дворы. Перчатки, мешки, грабли и лопаты им выдали на месте.

«Химки — это родной город. Мы любим, когда он красивый и удобный для проживания. Для этого и выходим на наши субботники. Мы хотим, что у нас было хорошо и чисто. Призываем всех присоединиться к нам», — поделился директор МФЦ Химок Юрий Мартынов.