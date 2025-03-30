Городской субботник прошел в Старых Химках

В городском округе прошел традиционный городской субботник. Жители Старых Химок и микрорайона Левобережный прибрались на четырех локациях.
Жители прибрались на улицах Нахимова, Кирова, Мичурина и Ленинском проспекте. Они очистили прогулочные зоны от мусора, убрали сухую траву и благоустроили дворы. Перчатки, мешки, грабли и лопаты им выдали на месте.
«Химки — это родной город. Мы любим, когда он красивый и удобный для проживания. Для этого и выходим на наши субботники. Мы хотим, что у нас было хорошо и чисто. Призываем всех присоединиться к нам», — поделился директор МФЦ Химок Юрий Мартынов.
Субботник объединил горожан разных возрастов. Благодаря совместным усилиям удалось навести порядок на городских улицах.
Отметим, старт городским субботникам дала глава городского округа Елена Землякова. Первыми к масштабной инициативе присоединились градообразующие предприятия и предприниматели, которые навели порядок на Барашкинском пруду, улицах Ленинградская, Репина и Коммунальном проезде.
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