Городской субботник прошел в сквере «Сосенки» в Ленинском округе

Жители Видного привели в порядок сквер «Сосенки» вблизи Жуковского проезда. В мероприятии приняли участие неравнодушные горожаны, общественные деятели, сотрудники МБУ «Дорсервис» и «Благоустройство».
Участникам субботникам выдали грабли, метла и мусорные пакеты. Совместные усилиями они убрали прошлогоднюю листву, ветки, мусор и упавшие деревья. Мероприятие длилось два часа. Вывезли около 50 мешков.
«Я за этим сквером наблюдал 30 лет. Ходил с секатором, подстригал деревья. Хотел, чтобы тут всегда был порядок. Но одному было трудно. Хорошо, что третий сезон тут проводят субботники. Так и надо», — сказал председатель общероссийской общественной организации «Дети войны», житель Видного Владимир Безбожный.
Вместе с жителями на субботник вышел глава городского округа Станислав Каторов. Он отметил, что сквер нуждается в благоустройстве.
«Продолжаем убирать наш город. Сквер „Сосенки“, вторая его часть, давно требовала подхода и внимания наших жителей. Благодарю всех, кто пришел и не остался в стороне», — сказал Станислав Каторов.
Также в Ленинском округе привели в порядок набережную реки Купелинка.
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