Городской субботник прошел в микрорайонах Сходня и Кутузовское в Химках

Вместе с жителями Химок в субботнике приняли участие муниципальные депутаты Алексей Федоров, Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Собравшиеся очистили природные зоны и прогулочные маршруты.

Участники субботника привели в порядок зеленую территорию на улице 7-й Гвардейской дивизии, а также лесной массив в микрорайоне Школьный вблизи дома № 77. Они убрали мусор, собрали старую листву и сухие ветки. Инвентарь участникам уборки выдали на месте.

«Приятно видеть, как горожане стремятся улучшить место, в котором живут. Благодаря совместным усилиям мы можем наслаждаться чистыми и ухоженными улицами, которые создают приятную атмосферу и комфорт для всех», — подчеркнул Руслан Шаипов.

По словам Алексея Федорова, совместная уборка показала, что жители Химок бережно относятся к своему району и дорожат им.

«Хорошая погода и позитивный настрой помогли превратить обычную уборку в настоящий праздник чистоты», — добавил он.