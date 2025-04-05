Городской субботник прошел на воинских захоронениях в Можайске

Пресс-служба администрации Можайского округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа

Городской субботник прошел в Бородинском территориальном отделе Можайского округа. Активисты привели в порядок воинские захоронения в деревнях Татариново и Красноиншино, поселке учхоза Александрово.

В субботнике приняли участие сотрудники территориального отдела, ученики и педагоги школы «Лидер» в деревне Горки. Ребята убрали сухую траву, подмели дорожки, протерли памятники и облагородили прилегающее пространство.

В деревне Красноиншино к акции присоединились и местные жители. Они также привели в порядок памятные места, связанные с военной историей.

Пресс-служба администрации Можайского округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа
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Пресс-служба администрации Можайского округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа
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Пресс-служба администрации Можайского округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа
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Пресс-служба администрации Можайского округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа
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«В год 80-летия Победы особенно важно проводить такие субботники. Это не просто уборка — это наш долг перед теми, кто защитил Родину. Уход за мемориалами и воинскими захоронениями — дань памяти предкам, отдавшим свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Каждый из нас должен внести свой посильный вклад в поддержание чистоты и порядка этих исторически значимых мест», — отметил староста деревни Красноиншино, председатель Общественной палаты Можайского округа Иван Морозов.

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