Городской субботник прошел на воинских захоронениях в Можайске

Городской субботник прошел в Бородинском территориальном отделе Можайского округа. Активисты привели в порядок воинские захоронения в деревнях Татариново и Красноиншино, поселке учхоза Александрово.
В субботнике приняли участие сотрудники территориального отдела, ученики и педагоги школы «Лидер» в деревне Горки. Ребята убрали сухую траву, подмели дорожки, протерли памятники и облагородили прилегающее пространство.
В деревне Красноиншино к акции присоединились и местные жители. Они также привели в порядок памятные места, связанные с военной историей.
«В год 80-летия Победы особенно важно проводить такие субботники. Это не просто уборка — это наш долг перед теми, кто защитил Родину. Уход за мемориалами и воинскими захоронениями — дань памяти предкам, отдавшим свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Каждый из нас должен внести свой посильный вклад в поддержание чистоты и порядка этих исторически значимых мест», — отметил староста деревни Красноиншино, председатель Общественной палаты Можайского округа Иван Морозов.
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