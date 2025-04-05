Городской субботник прошел на воинских захоронениях в Можайске

В деревне Красноиншино к акции присоединились и местные жители. Они также привели в порядок памятные места, связанные с военной историей.

«В год 80-летия Победы особенно важно проводить такие субботники. Это не просто уборка — это наш долг перед теми, кто защитил Родину. Уход за мемориалами и воинскими захоронениями — дань памяти предкам, отдавшим свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Каждый из нас должен внести свой посильный вклад в поддержание чистоты и порядка этих исторически значимых мест», — отметил староста деревни Красноиншино, председатель Общественной палаты Можайского округа Иван Морозов.