Городской сквер в шестом микрорайоне Егорьевска благоустроят в 2026 году

Масштабное обновление предусматривает создание комфортной зоны отдыха для всех возрастов. Архитекторы представили проект, разработанный с учетом пожеланий местных жителей, высказанных на предварительной встрече.

Сквер преобразится благодаря появлению новых функциональных зон. Особое внимание уделили созданию удобств для отдыхающих: здесь установят современные лавочки с навесами. Для маленьких жителей будет оборудована детская площадка с безопасным покрытием и разнообразными игровыми элементами. Любители активного образа жизни смогут заниматься спортом в специально оборудованной зоне.

Концепция благоустройства сквера уже была представлена на Всероссийском голосовании за объекты городской среды в 2022 году и получила широкую поддержку — более трех тысяч голосов.

Старт работ по благоустройству запланирован на 2026 год.