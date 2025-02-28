Городской сквер в шестом микрорайоне Егорьевска благоустроят в 2026 году

Масштабное обновление предусматривает создание комфортной зоны отдыха для всех возрастов. Архитекторы представили проект, разработанный с учетом пожеланий местных жителей, высказанных на предварительной встрече.
Сквер преобразится благодаря появлению новых функциональных зон. Особое внимание уделили созданию удобств для отдыхающих: здесь установят современные лавочки с навесами. Для маленьких жителей будет оборудована детская площадка с безопасным покрытием и разнообразными игровыми элементами. Любители активного образа жизни смогут заниматься спортом в специально оборудованной зоне.
Концепция благоустройства сквера уже была представлена на Всероссийском голосовании за объекты городской среды в 2022 году и получила широкую поддержку — более трех тысяч голосов.
Старт работ по благоустройству запланирован на 2026 год.
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