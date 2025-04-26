Городской семейный шахматный турнир прошел в Химках

Традиционный семейных турнир по шахматам провели в спортивной школе Лунево в Химках. Участие в состязании приняли 12 команд, состоящих из детей и их родителей.

Победители распределись следующим образом: первое место заняла семья Рыжейкиных — папа Андрей и сын Владимир, почетное второе место выиграла семья Кочетовых — папа Максим и сын Ратмир, а третье — досталось семье Митяевых — папе Павлу и сыну Льву.

«Подобные мероприятия — прекрасная возможность провести досуг всей семьей в кругу единомышленников. Хочется, чтобы таких семейных турниров было как можно больше в нашем городском округе», — поделился депутат из Химок Глеб Демченко.

Часть участников — уже опытные гроссмейстеры.

«Они с нетерпением ждут и готовятся к очередному шахматному соревнованию. От души поздравляю победителей и призеров с высокими результатами», — сказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Отметим, что спорту в Химках уделяют огромное внимание. Специализированные комплексы и центры округа регулярно становятся площадкой для соревнований и конкурс российского и международного масштаба.