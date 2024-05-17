Городской семейный форум «Учусь в семье» пройдет в Лобне 18 мая | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 21:15 Городской семейный форум «Учусь в семье» пройдет в Лобне 18 мая Медиасток.рф

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В лобненском дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» пройдет Городской Семейный форум «Учусь в семье». На форуме обсудят важнейшие вопросы поддержки и развития семей с детьми.

В рамках мероприятия организуют лекции, мастер-классы, викторины и другие активности, направленные на семейные ценности и гармоничные отношения.

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Мероприятие будет организовано при поддержке центра помощи «Многамама».

Начало форума запланировано на 9:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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