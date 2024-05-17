Городской семейный форум «Учусь в семье» пройдет в Лобне 18 мая | 360°

17 мая 2024, 21:15
Городской семейный форум «Учусь в семье» пройдет в Лобне 18 мая
В лобненском дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» пройдет Городской Семейный форум «Учусь в семье». На форуме обсудят важнейшие вопросы поддержки и развития семей с детьми.
В рамках мероприятия организуют лекции, мастер-классы, викторины и другие активности, направленные на семейные ценности и гармоничные отношения.
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Мероприятие будет организовано при поддержке центра помощи «Многамама».
Начало форума запланировано на 9:30.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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