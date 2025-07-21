Городской прокурор в Чехове провел лекцию о кибербезопасности в детском лагере

Городской прокурор Чехова Вадим Шишкин провел лекцию о кибербезопасности в детском лагере «Гудвин». В мероприятии приняли участие более 100 ребят от семи до 16 лет.

Как рассказали в прокуратуре, Вадим Шишкин провел лекцию вместе с помощником Екатериной Сикорской. Они рассказали ребятам о правилах безопасного общения в мессенджерах, социальных сетях и онлайн-играх. Они подчеркнули, что распространенные схемы обмана часто основаны на низкой правовой грамотности подростков. Специалисты напомнили, что нельзя позволять посторонним получать доступ к мобильным телефонам и банковским картам родителей. Часто это связано с попыткой кражи сбережений.

«Также не стоит соглашаться на кажущиеся безобидными способы заработка, например, принятие на свой счет денежных переводов и их пересылку другим лицам. О таких подозрительных предложениях необходимо сразу же сообщать родителям и в правоохранительные органы». — добавили в ведомстве.

Вадим Шишкин также ответил на все вопросы детей и рассказал, качествами должен обладать будущий прокурор.