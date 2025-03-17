Городской прокурор провел прием жителей в Щелкове

Городской прокурор Щелкова Денис Зайцев провел прием жителей. Он прошел совместно с председателем Совета депутатов Щелкова Марией Тарасовой и представителем фонда «Защитники Отечества».
Как рассказали областной прокуратуре, жители обращались по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ, градостроительстве и благоустройстве. Кроме того, специалисты помогли матери участника СВО, со счета которого необоснованно списали средства.
«Гражданам даны подробные разъяснения законодательства, по трем принятым обращениям организованы проверки, ход которых поставлены в городской прокуратуре на контроль», — отметили в ведомстве.
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