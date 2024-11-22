Городской прокурор провел прием жителей в Раменском

Фото: Медиасток.рф

Раменский городской прокурор Александр Санин провел прием жителей. Эксперты рассмотрели свыше 10 вопросов, касающихся социальных прав и жилищного законодательства.

Во встрече также приняли участие старший помощник городского прокурора Виктория Хайрутдинова, а также сотрудники аппарата регионального омбудсмена Татьяна Ермакова и Сергей Квасов. Они рассмотрели 11 обращений жителей, которые касались защиты социальных прав и соблюдения жилищного законодательства.

«Всем обратившимся даны ответы на поступившие вопросы, а также разъяснен порядок обращения в органы прокуратуры в случае нарушения прав граждан», — отметили в ведомстве.

В результате одно обращение взяли на контроль городской прокуратуры.

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