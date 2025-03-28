Городской прокурор провел личный прием жителей в Солнечногорске
В Солнечногорске прокуроры 27 марта провели личный прием жителей. На встречу пришли члены семей участников специальной военной операции.
Родственников бойцов приняли прокурор 98-й военной прокуратуры гарнизона подполковник юстиции Константин Кольцов, городской прокурор Солнечногорска Артем Шишов и глава округа Константин Михальков.
Жители задали вопросы о получении льгот, федеральных и региональных выплат, а также социальных гарантий. Им дали все необходимые разъяснения.
Прокуроры также поручили организовать проверки по вопросам, которые требуют вмешательства.
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