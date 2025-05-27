Городской прокурор провел личный прием жителей с ОВЗ в Коломне

В Коломне состоялась встреча городского прокурора Сергея Чернышова с представителями местного отделения Всероссийского общества инвалидов. Мероприятие прошло в формате личного приема, где жители смогли обсудить волнующие их темы.
Участники встречи обращались с самыми разнымы вопросами — от получения медицинской помощи до социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Особый интерес вызвала тема противодействия мошенничеству: прокурор разъяснил, как правильно действовать при подозрительных звонках и других способах дистанционного обмана.
Сергей Чернышов подробно рассказал о механизмах защиты прав граждан и порядке обращения в прокуратуру в случае их нарушения. Все участники приема получили исчерпывающие консультации.
Городская прокуратура продолжает практику личного взаимодействия с жителями, уделяя особое внимание защите прав людей с инвалидностью.
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