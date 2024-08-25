Городской парк в Жуковском открыли после реконструкции

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

В Жуковском состоялось торжественное открытие городского парка после масштабного благоустройства. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня города.

Оно собрало множество жителей, среди которых были глава Жуковского Борис Аубакиров, депутаты Мособлдумы Игорь Чистюхин и Игорь Коханый, местные депутаты, активисты «Молодой гвардии», «Волонтеры Подмосковья» и многие другие.

«Знаю, с каким нетерпением многие жуковчане ждали этого дня. Мы постарались максимально сохранить привычное несколько поколениям жуковчан зонирование. Постоянно были на связи с инициативными группами и активными жителями, учитывали их пожелания», — отметил Борис Аубакиров.

Он также подчеркнул, что по многочисленным просьбам на детской площадке сохранили и отреставрировали исторические бетонные скульптуры животных, которые органично вписались в обновленный парк.

Напомним, что комплексное благоустройство проходило в два этапа и включило обновление входной группы, пешеходных дорожек, сцены и амфитеатра, а также павильонов и туалетов, в том числе с комнатой матери и ребенка и доступом для маломобильных групп населения. Парк получил новую спортивную зону с площадкой для воркаута, детскую площадку, многофункциональный павильон для зимних мероприятий, новое кафе и павильон для проката.

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