Городской парк в Солнечногорске опубликовал афишу мероприятий на неделю

Специалисты городского парка в Солнечногорске опубликовали программу мероприятий на неделю. С 5 по 9 марта всех желающих ждут игры, мастер-классы и многое другое.

Дети примут участие в занятии по шахматам, мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству, игровых программах «Цветочные истории» и «Гонки», а также в экскурсии «Знакомство с парком». Взрослые смогут присоединиться к традиционному забегу ParkRun, который стартует от стадиона «Металлург» 8 марта в 9:00.

«Встречаем начало весеннего сезона новыми и уже полюбившимися системными мероприятиями. Всегда стараемся сделать их разной направленности, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе. Также приглашаем активно провести время на зарядке для всей семьи», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.