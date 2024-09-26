Городской парк в Ивантеевке благоустроят к концу 2025 года

Велодорожки, парковки, спортивные и детские площадки появятся в парке Ивантеевки уже в следующем году. Тему благоустройства общественных пространств обсудили на совещании в администрации Пушкино.

Благоустройство парка в Ивантеевке предусматривает также оборудование мангальных зон и туалетов, кабинок для переодевания на пляже. Здесь также создадут сухой пляж с лежаками, установят медицинский пункт и спасательную вышку.

Кроме того, благоустроят родник, установят лавочки и систему «Безопасный регион». Тему обсудили на совещании с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым.

Там отметили, что в округе есть семь парковых зон. Их уже готовят к зиме. Проверяют работоспособность техники, инструментов для уборки снега.

«Парки — места притяжения жителей. Школьники спешат на игровые площадки после уроков, мамы прогуливаются с колясками, люди серебряного возраста с удовольствием проводят время на свежем воздухе. Для нас важно, чтобы парковые территории были ухожены, комфортны и многофункциональны», — сказал Максим Красноцветов.

В следующем году обновят городской парк культуры и отдыха в Ивантеевке, «Банный лес» в Красноармейске, пешеходную зону в микрорайоне Дзержинец и набережную Травинского озера.

Другой темой совещания стала подготовка к отопительному сезону. Запуск отопления в социальные объекты проведут 28 сентября.

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