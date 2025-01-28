Городской парк Солнечногорска опубликовал программу мероприятий на неделю

Специалисты городского парка в Солнечногорске подготовили для жителей афишу мероприятий. С 29 января по 2 февраля дети смогут поучаствовать в игровых программах и мастер-классах, а взрослые — отправиться на пробежку.

На набережной озера Сенеж в резиденции Деда Мороза 29 января в 10:00 пройдут занятия по шахматам. В этой же локации 1 февраля в 13:00 состоится творческий мастер-класс, также в этот день около резиденции в 12:30 проведут игровую программу для детей «Активити», в 13:00 спортивно-игровую программу для детей «Веселые старты».

А 2 февраля в 13:30 возле резиденции главного зимнего волшебника все желающие смогут принять участие в игровой программе для детей «Бюро находок», в 14:00 в самой резиденции состоится творческий мастер-класс. Любители активного досуга смогут присоединиться к традиционному парковому забегу, который стартует от стадиона «Металлург» 1 февраля в 9:00.

«Мы стремимся сделать наш город комфортным для жизни и активного отдыха. Мастер-классы и шахматы способствуют развитию творческих способностей и мышления. Также есть спортивные занятия. Системные мероприятия в парке — отличный способ провести время с семьей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.