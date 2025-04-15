Городской парк культуры и отдыха в Чехове опубликовал программу на неделю

Каждую неделю в городском парке культуры и отдыха проходят анимационные и развлекательные программы для детей. А также спортивные фестивали для всей семьи.

На этот раз организаторы подготовили четыре спортивные активности. В понедельник и вторник в 10:00 жителей и гостей округа приглашают присоединиться к скандинавской ходьбе. А с клубом «Активное долголетие» можно будет размяться и узнать интересный парковый маршрут. Также для любителей продуктивного утра проведут утреннюю зарядку на центральной площадке парка.

В пятницу в 17:00 стартует игровая программа «Игры нашего двора», а в 17:40 пройдет творческий мастер-класс. В выходные с 12:00 всех гостей ждут на шуточные состязания и уличные забавы, где нужно будет проявить хитрость и сообразительность.

Вход на мероприятия свободный, обновленную информацию можно узнать в телеграмм-канале городского парка культуры и отдыха.