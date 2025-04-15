Городской парк культуры и отдыха в Чехове опубликовал программу на неделю

Каждую неделю в городском парке культуры и отдыха проходят анимационные и развлекательные программы для детей. А также спортивные фестивали для всей семьи.
На этот раз организаторы подготовили четыре спортивные активности. В понедельник и вторник в 10:00 жителей и гостей округа приглашают присоединиться к скандинавской ходьбе. А с клубом «Активное долголетие» можно будет размяться и узнать интересный парковый маршрут. Также для любителей продуктивного утра проведут утреннюю зарядку на центральной площадке парка.
В пятницу в 17:00 стартует игровая программа «Игры нашего двора», а в 17:40 пройдет творческий мастер-класс. В выходные с 12:00 всех гостей ждут на шуточные состязания и уличные забавы, где нужно будет проявить хитрость и сообразительность.
Вход на мероприятия свободный, обновленную информацию можно узнать в телеграмм-канале городского парка культуры и отдыха.
Почти 60 региональных дорог Подмосковья отремонтируют по нацпроекту в 2025 году
Певицы из Истры стали лауреатами национального конкурса
От атаки дрона в Херсонской области пострадали шесть спасателей
Бык насмерть затоптал пытавшегося поставить ему прививку россиянина
«С понедельника зима прошла». Отопление в домах Подмосковья начнут отключать с 21 апреля
Военное положение и мобилизацию на Украине продлили до 6 августа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте