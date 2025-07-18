Городской парк культуры и отдыха благоустроят в Чехова в 2027 году

Чтобы учесть все пожелания жителей, были проведены общественные обсуждения. Представители дирекции парка, общественный совет и ведущий архитектор подрядной организации представили горожанам концептуальный проект.

«Мы сегодня увидим предварительную концепцию, ознакомимся с ней. Если у людей, которые пришли сегодня на эти обсуждения будут какие-то предложения, они все будут обязательно приняты к рассмотрению и на основании этого внесены какие-то изменения, дополнения», — объяснила художественный руководитель дирекции парка культуры и отдыха Чехова Майя Полякова.

В обновленном пространстве появятся спортивные и детские игровые площадки, зона воркаута, тренажеры, лыжная зимой и велосипедная летом круговая трасса, скейт-парк, площадка для аттракционов, зона тихого отдыха, различные павильоны, кафе и многое другое. Для комфорта жителей обновят пешеходные дорожки и выходы к воде.

«Нам хочется услышать мнение людей, которые здесь непосредственно проживают. Они как никто другой знают, что для этой территории лучше, что им хочется здесь видеть. И, соответственно, мы это учтем в проекте и впоследствии реализуем», — сказал ведущий архитектор подрядной организации Алексей Шумилин.

Новшества и улучшения затронут около 150 тысяч квадратных метров площади парка. Проектно-изыскательские работы намечены на 2025 год, а завершение благоустройства — на 2027-й.