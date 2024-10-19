Городской парк Электрогорска стал съемочной площадкой для местного телеканала

На съемке в парке работала корреспондент Серафима Киселева. Она пообщалась на камеру с Дарьей Елизаровой.

Героиня интервью рассказала, что мотоцикл и все, что с ним связано, является важной частью ее жизни. Съемку вели на живописном фоне осенних парковых деревьев.

Девушка поделилась историями своих поездок и забавными случаями из жизни.

«Мы всегда рады не только посетителям, но и тем, кто в парк приходит работать, будь то съемки, тренировки или мастер-классы!» — сказала директор городского парка Екатерина Пушкина.

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