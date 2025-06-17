Городской оздоровительный лагерь «Солнышко» открылся в Балашихе

Мероприятие посетила член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Новая школа» Галина Ченцова. Каждый отряд представил свое оригинальное название, девиз и подготовил увлекательный творческий номер, кульминацией мероприятия стало исполнение гимна школы № 7 учащимися, вожатыми и родителями.

Партийный проект «Новая школа» играет важную роль в развитии системы образования в Балашихе. Его основные задачи — повышение качества образования, создание современной образовательной среды, обеспечение доступности дополнительного образования и поддержка талантливых детей.

«Партийный проект „Новая школа“ направлен на создание комфортной и развивающей среды для детей. Мы стремимся обеспечить им не только качественное образование, но и интересный, познавательный отдых. Лагерь „Солнышко“ — это прекрасная возможность для ребят отдохнуть, набраться сил и получить новые знания и впечатления перед новым учебным годом», — сказала Галина Ченцова.

Проект активно взаимодействует с образовательными учреждениями, родителями и общественными организациями для реализации своих целей. Открытие городского оздоровительного лагеря «Солнышко» — еще один пример успешной работы проекта «Новая школа» по созданию комфортных условий для отдыха и развития детей в Балашихе.