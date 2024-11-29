Новогодние елки и инсталляции установили в Химках

Улицы Химок начали готовить к праздникам. Новогодние украшения уже появились в парках, скверах и на площадях округа.

Пышную праздничную елку установили на территории Театрального катка в сквере «Юбилейный». Ветви украсили блестящими золотыми и серебряными шарами. Ночью дерево засверкает огнями гирлянд.

Также символ Нового года появился в парке имени Льва Толстого. Новогоднюю ель установили на центральной площади близ колеса обозрения. Высота дерева достигает 12 метров. Украсили его сотни красных и золотых шаров и праздничная иллюминация.

Декоративные композиции разнообразили пейзаж на улице Маяковской. Инсталляция представляет собой новогодние шары, куранты, ель и праздничную арку с гирляндой.

Атрибуты праздника в декабре появятся во всех микрорайонах округа. Коммунальщики украсят улицы, площади, парки, скверы, общественный транспорт и жилые дома.

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